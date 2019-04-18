18 Апреля 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

В Новом Порту отметили День оленевода

В селе Новый Порт на полуострове Ямал прошел День оленевода. Традиционный праздник коренных северян отметили с размахом: были организованы гонки на оленьих упряжках, спортивные соревнования, творческие конкурсы, интересные и полезные развлечения для детей.
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Четвертый год этот праздник проводится в ямальском селе при поддержке нефтяников. Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", в Новом Порту его не отмечали около 30 лет, а в 2016-м возродили.

"Мы считаем важным способствовать сохранению самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. В рамках программы "Родные города" компания комплексно поддерживает ямальцев, мы видим реальные результаты этого сотрудничества", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

День оленевода Новый Порт(2019)|Фото: Газпромнефть-Ямал

В ходе праздника тундровики соревновались в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном прыжке, национальной борьбе. Победитель соревнований по национальной борьбе Вадим Худи получил в награду "Буран".

"День оленевода – один из самых любимых ямальцами праздник. Спортсмены готовятся к соревнованиям задолго, и на это у них уходит немало времени и сил. Спортивные баталии всегда приковывают внимание гостей. Наблюдая за результатами участников, можно с уверенностью сказать, что национальные виды спорта есть кому развивать", – подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Кульминацией праздника стали гонки на оленьих упряжках. Главный приз в мужской гонке, как и в прошлом году, завоевал Николай Сэротэтто – ему вручили снегоход "Ямаха". Также самые быстрые и послушные олени оказались у Анны Худи, она получила в подарок двигатель для "Бурана".

День оленевода Новый Порт(2019)|Фото: Газпромнефть-Ямал

Для участников конкурсов "Газпромнефть-Ямал" подготовил нужные в быту вещи – цифровую, бытовую технику, генераторы. Детей порадовали современными гаджетами, велосипедами и гироскутерами.Доставить призы и подарки помог Тюменский филиал "Газпромнефть-Снабжения".

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В Новом Порту отметили День оленевода

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Теги: Новый Порт, день оленевода, метание тынзяна на хорей



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