В Новом Порту отметили День оленевода

В селе Новый Порт на полуострове Ямал прошел День оленевода. Традиционный праздник коренных северян отметили с размахом: были организованы гонки на оленьих упряжках, спортивные соревнования, творческие конкурсы, интересные и полезные развлечения для детей.

Четвертый год этот праздник проводится в ямальском селе при поддержке нефтяников. Как рассказали Накануне.RU в "Газпромнефть-Ямале", в Новом Порту его не отмечали около 30 лет, а в 2016-м возродили.

"Мы считаем важным способствовать сохранению самобытной культуры коренных малочисленных народов Севера. В рамках программы "Родные города" компания комплексно поддерживает ямальцев, мы видим реальные результаты этого сотрудничества", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Алексей Овечкин.

В ходе праздника тундровики соревновались в метании тынзяна на хорей, перетягивании палки, прыжках через нарты, тройном прыжке, национальной борьбе. Победитель соревнований по национальной борьбе Вадим Худи получил в награду "Буран".

"День оленевода – один из самых любимых ямальцами праздник. Спортсмены готовятся к соревнованиям задолго, и на это у них уходит немало времени и сил. Спортивные баталии всегда приковывают внимание гостей. Наблюдая за результатами участников, можно с уверенностью сказать, что национальные виды спорта есть кому развивать", – подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Кульминацией праздника стали гонки на оленьих упряжках. Главный приз в мужской гонке, как и в прошлом году, завоевал Николай Сэротэтто – ему вручили снегоход "Ямаха". Также самые быстрые и послушные олени оказались у Анны Худи, она получила в подарок двигатель для "Бурана".

Для участников конкурсов "Газпромнефть-Ямал" подготовил нужные в быту вещи – цифровую, бытовую технику, генераторы. Детей порадовали современными гаджетами, велосипедами и гироскутерами.Доставить призы и подарки помог Тюменский филиал "Газпромнефть-Снабжения".