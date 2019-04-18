В России законодательно закрепят понятие "сельский туризм"

В России решили законодательно закрепить понятие "сельский туризм". С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", данный законопроект был внесен 17 апреля. В сопроводительной записке уточняется, что в соответствующем федеральном законе ("Об основах развития туристской деятельности в РФ") следует закрепить определение "сельский туризм (агротуризм)".

Согласно поправкам, "сельский туризм" будет квалифицироваться как разновидность туризма, предполагающая путешествия россиян и иностранцев к российскому сельхозпроизводителю. Авторы законопроекта считают, что экономическая целесообразность развития сельского туризма подтверждается зарубежным опытом: например, в Европе по популярности он занимает второе место.

Ранее опрошенные Накануне.RU эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина России, который предложил заменить курортный сбор гостиничным.