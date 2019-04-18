18 Апреля 2019
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В России законодательно закрепят понятие "сельский туризм"

В России решили законодательно закрепить понятие "сельский туризм". С такой инициативой выступили депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", данный законопроект был внесен 17 апреля. В сопроводительной записке уточняется, что в соответствующем федеральном законе ("Об основах развития туристской деятельности в РФ") следует закрепить определение "сельский туризм (агротуризм)".

деревня Усть-Утка, овцы(2018)|Фото: Накануне.RU

Согласно поправкам, "сельский туризм" будет квалифицироваться как разновидность туризма, предполагающая путешествия россиян и иностранцев к российскому сельхозпроизводителю. Авторы законопроекта считают, что экономическая целесообразность развития сельского туризма подтверждается зарубежным опытом: например, в Европе по популярности он занимает второе место.

Ранее опрошенные Накануне.RU эксперты туротрасли раскритиковали идею Минфина России, который предложил заменить курортный сбор гостиничным.

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В России законодательно закрепят понятие "сельский туризм"

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Теги: сельский туризм, Госдума, депутаты



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