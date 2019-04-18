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Общество Пермский край

В Прикамье полицейские на время майских праздников переходят на усиленный режим работы

На заседании правительства Пермского края обсудили обеспечение безопасности жителей региона в майские праздники, а также напомнили график работы врачей во время длинных выходных. Покой жителей региона будут охранять 3 тыс. полицейских, а медики в обычном режиме будут лечить тех, кто лежит в стационарах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевых властей.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что традиционно майские праздники собирают большое количество жителей и гостей города. Любители активного отдыха отправляются на природу, сплавляются по рекам.

"В праздничных мероприятиях в День весны и труда как ожидается, примут участие 185 тыс. человек. А мероприятия ко Дню Победы посетят более 345 тыс. человек. Поэтому необходимо обсудить вопросы готовности соответствующих служб безопасности", - полагает Решетников.

По словам заместителя начальника ГУ МВД России по Пермскому краю Акифа Гусейнова, с 30 апреля по 10 мая правоохранители перейдут на усиленный режим несения службы. Безопасность граждан 1 и 9 мая будут обеспечивать более 3 тыс. силовиков.

Министр территориальной безопасности Пермского края Ришат Ибрагимов сказал, что подготовка к майским праздникам идёт по всему округу. По его словам, муниципальным властям рекомендовано проработать вопросы обеспечения безопасности во время массовых мероприятий.

Особое внимание на заседании правительства уделили мерам предосторожности в период паводков, который придётся как раз на период с 1 по 5 мая. По словам Ибрагимова, по состоянию на 17 апреля, угроза подтопления населенных пунктов отсутствует, однако на особом контроле находятся Кудымкар, Красновишерск, Гайнский и Косинский районы края.

В рамках подготовки к половодью в муниципалитетах постоянно проводятся противопаводковые проверки. Жителям, собирающимся в "майские" отправиться на сплавы по рекам, Ибрагимов рекомендовал соблюдать правила безопасности.

Решетников обратил внимание на участившиеся жалобы об отсутствии в поликлиниках вакцины от энцефалита. Министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова сообщила, что вакцина в крае есть в необходимом объёме, ситуация находится под контролем. В социальных сетях министерства постоянно актуализируется информация о наличии вакцины в медучреждениях.

На заседании правительства озвучили график работы медучреждений в майские праздники. Стационары будут работать без изменений. Поликлиники 1, 2 и 9 мая работать не будут, но все, кому понадобятся неотложная и экстренная стоматологическая помощь, получат её. 3, 4, 10 и 11 мая в поликлиниках будут работать дежурные врачи

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В Прикамье полицейские на время майских праздников переходят на усиленный режим работы

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Теги: майские праздники, полицейские, усиленное несение службы



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