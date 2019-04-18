Forbes опубликовал ТОП-200 богатейших российских бизнесменов, совместно владеющих $500 миллиардами

Журнал Forbes представил рейтинг богатейших людей в России. В списке 100 долларовых миллиардеров и 100 мультимиллионеров, суммарное состояние 200 богатейших россиян — $496 млрд.

ТОП-200 возглавил крупнейший акционер "Сибура" и "Новатэка" Леонид Михельсон. На втором месте расположился председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $21,3 млрд. В прошлом году он был на первом месте, но на $2,2 млрд беднее.

Следом расположились Вагит Алекперов ($20,7 млрд), Алексей Мордашов ($20,5 млрд) и Геннадий Тимченко ($20,1 млрд).

В начале списка стабильно растущие Роман Абрамович (Евраз, $12,4 млрд) - 10 место, Михаил Прохоров - (Онэксим, $9,8 млрд) - 12 место.

Член совфеда Сулейман Керимов потерял $100 млн, но поднялся с 20 места на 19. Семье Керимовых принадлежит 82,27% акций золотодобывающей компании "Полюс" и Международный аэропорт Махачкала. Прокуратура Франции считает, что сенатор причастен к налоговым махинациям.

Сулейман Керимов

Среди новичков списка - наследник скоропостижно скончавшегося основателя софтверной группы "Ланит" Георгия Генса Филипп и сооснователь британского финтех-сервиса Revolut Николай Сторонский. Еще шесть бизнесменов вернулись в ТОП после продолжительного отсутствия: совладельцы "Нефтетранссервиса" братья Вячеслав и Вадим Аминовы, создатели холдинга "Сибирский деловой союз" Михаил Федяев и Владимир Гридин, а также переквалифицировавшийся из угольщиков в отельеры Владимир Мельниченко и удачно инвестировавший в марихуану экс-акционер "Юнимилка" Андрей Блох.

Добавим, что бизнесмены, чьи проекты тесно связаны с Уралом, занимают солидные позиции в списке. Например, Виктор Вексельберг ("Ренова", $11,5 млрд) занял 11-ую строчку, Виктор Рашников (ММК, $9,8 млрд) - 14-ую. Переживший в минувшем году серьезный международный скандал Дмитрий Рыболовлев, которого принято считать "пермским" олигархом, на 17-м месте с $6,8 млрд. Андрей Козицын (УГМК $4,4 млрд) и Игорь Алтушкин (РМК, $4,3 млрд) занимают, соответственно, 25 и 26 строчки. Коллега Козицина по УГМК Искандар Махмудов при этом существенно богаче - он на 18-й строчке с $6,6 млрд (правда, состояние его за год сократилось на $700 млн). Владелец Сургутнефтегаза Владимир Богданов ($1,6 млрд) потерял $200 млн и три строчки рейтинга. Дмитрий Пумпянский (ТМК, Синара, $2,2 млрд) на 46-м месте, куда перелетел с 62-го.

Любопытно также, что утративший контроль над своим подсанкционным бизнесом Олег Дерипаска занимает 30-ое место после 19-ого в прошлом году. Его состояние уполовинилось - $3,6 млрд против $6,7 млрд.

Олег Дерипаска

Улучшились позиции Павла Дурова, несмотря на "блокировку" его детища Telegram Роскомнадзором, и Telegram и Дуров процветают: за год бизнесмен заработал миллиард долларов и поднялся на 39 позицию с 58-ой.

Павел Дуров

Повелитель дорожных аукционов Аркадий Ротенберг открывает пятый десяток - опустился с 40 на 41 место, потеряв $400 миллионов, а его брат Борис подпирает конец первой сотни на 92 месте, скатившись туда с 83-го.

Глава холдинга Русагро Вадим Мошкович ($2,3 млрд) поднялся на пять пунктов рейтинга до 45-ой строчки.

Сын Михаила Гуцериева (28 место, $3,7 млрд) Саид имеет отдельный рейтинг - молодой бизнесмен получил номер 71 с состоянием $1,3 млрд.

Глава "медиаимперии Ковальчуков" Юрий Ковальчук на 74-м месте. Его учтенные доходы сократились на сто миллионов долларов.

В первой сотне также есть две женщины - это жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина ,(81 место, $1,8 млрд, Интеко) и глава Wailberries Татьяна Бакальчук (94 место, $1 млрд).