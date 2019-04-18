На Южном Урале районную администрацию уличили в незаконном отказе в проведении митинга в поддержку местной газеты

На Южном Урале прокуратура установила факты незаконных отказов в проведении митинга в поддержку местной газеты "Звезда", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В марте председатель Агаповского отделения КПРФ обратился в администрации района и сельского поселения с уведомлениями о проведении 23 марта митинга в поддержку местной газеты "Звезда", но получил отказ.

В прокуратуре отметили, что законодательство не предусматривает права органа местного самоуправления на запрет публичного мероприятия, в том числе митинга. Администрация вправе не согласиться с местом и временем проведения публичного мероприятия и дать его организатору мотивированное предложение об изменении места и времени его проведения.

Таким образом, главы района и поселения необоснованно отказали в проведении митинга. Им внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении виновных лиц к ответственности.

Напомним, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев обратился к полпреду в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Борису Дубровскому и Генпрокурору Юрию Чайке с требованием разобраться в ситуации с газетой, главный редактор которой пожаловался на давление районных властей.

По настоянию главы Агаповского района в договор на оказание информационных услуг между администрацией района и редакцией был внесён пункт обязательного предоставления администрации макетов номеров на согласование. После этого журналистов издания перестали приглашать на аппаратные совещания, а представителей редакции вывели из состава всех социально значимых комиссий. Кроме того, власти перестали подписывать договор на информационное обслуживание и оплачивать уже опубликованные нормативно-правовые акты.

В результате глава Агаповского района Байдавлет Тайбергенов получил прокурорское предостережение за нарушения законодательства о СМИ.