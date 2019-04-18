"Архитектура деревянного зодчества". Стало известно, как сохранят старинный дом на Декабристов, предназначенный под снос

Директор музея-заповедника деревянного зодчества Валентина Ращектаева рассказала Накануне.RU, откуда возникла идея переноса старинного здания из Екатеринбурга в Нижнюю Синячиху. По её словам, тревогу забили екатеринбургские краеведы. Что же касается самого дома, то он не имеет никакой исторической ценности, зато прекрасно сохранена архитектура деревянного зодчества.

"Ко мне обратились екатеринбургские краеведы и рассказали, что в городе будут сносить дом. Спросили, как я смотрю на то, чтобы разместить здание на территории музея-заповедника деревянного зодчества в Нижней Синячихе. Я съездила и осмотрела здание. Исторической ценности дом не имеет, действительно, но архитектура деревянного зодчества и резных элементы для меня имеют большой интерес", - говорит Ращектаева.

Что касается собственника этого старинного дома, то застройщик "Форум-Групп", который и сносит все старинные здания ради строительства нового ЖК, взял на себя обязанности по сохранению и переносу здания из Екатеринбурга в Нижнюю Синячиху. Речь идёт о застройке исторического квартала Декабристов - Чапаева - Тверитина - Степана Разина.

"Сегодня говорить о том, как перенесут дом - рано. Меня уведомили, что разбор начался. Изначально складывают внутренние части дома. Как только уберут штукатурку и обрешётку, будем смотреть, насколько сохранились венцы, чтобы понять, возможен ли их перенос. Будем также смотреть возможно ли полностью перенести дом, потому что он под решёткой, под опаловой, насколько сохранились венцы, мы пока не увидели. Все детали, которые снимут со здания, будут переданы в музей", - рассказали в музее.

На данный момент есть два варианта: полный перенос дома, либо восстановление здания на территории музея-заповедника, где расположены объекты культурного наследия, представляющие культуру 17-19 столетия, именно сельскую архитектуру.

"Конечно, этот дом вписался бы в колорит и ландшафт нашего музея-заповедника, территория у нас большая. Этот вопрос также стоит на согласовании с министерством культуры", - резюмировала Валентина Ращектаева.

Добавим, что участники в квартале Декабристов - Чапаева - Тверитина - Степана Разина активно расчищают и для строительства нового жилого комплекса и для возведения новой ледовой арены УГМК на месте снесённой телебашни. На этой же неделе снесли старый дом купца Курочкина и начали разбирать дом профессора Серебровского.



Дом профессора Серебровского

Напомним, что ранее для строительства арены снесли недостроенную телебашню в Екатеринбурге, для многих жителей она была символом города. В период подготовки объекта к взрыву горожане устраивали различные акции в защиту башни. Граждане выступали против демонтажа и требовали общественных слушаний.