18 Апреля 2019
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В Когалыме "яжемать" устроила дебош в клинике и попала на видео. Автору ролика впоследствии крепко досталось

В Когалыме женщина устроила скандал в больнице. Она была возмущена тем, что её не пропустили без очереди к врачу. После того, как в сети появилась запись этого "выступления", горе-пациентка нашла автора видео и заставила подростка назвать себя "крысой", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Видео появилось в разных группах "ВКонтакте". На кадрах видно, как пациентка, держа маленького ребёнка на руках, грубит тем, кто не пропустил её вперёд. Её возмутило, что другая клиентка клиники, которая пришла с девочкой-подростком и сидела в очереди впереди неё, прошла перед ней – более взрослый из детей "мог бы и потерпеть", полагает дебоширка.

Вскоре на место прибыли полицейские, которых вызвали возмущённые пациенты. Скандалистка не унялась и в присутствии силовиков – она обругала представителей правопорядка.

Но и на этом спор не закончился. Дебоширка нашла автора видео, на вид – подростка лет 15-17. Она заставила его под запись публично извиниться перед ней и её семьёй и назвать себя "крысой".

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В Когалыме "яжемать" устроила дебош в клинике и попала на видео. Автору ролика впоследствии крепко досталось

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Теги: дебош, больница, ребёнок



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