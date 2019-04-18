Зеленский пообещал продолжить курс на насильственную украинизацию

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский обтекаемо высказался по вопросу русского языка и запрету российских соцсетей, однако достаточно внятно, чтобы обозначить свои истинные намерения. Основной смысл его высказываний состоит в том, что нужно действовать в том же направлении, только более мягко.

Так, по соцсетям он сказал, что "людям нужно дать платформу - вот где украинцы, где мы общаемся, где у нас одинаковое мировоззрение". А жители страны продолжают пользоваться российскими соцсетями, так как им "чего-то недостаточно". При этом он считает, что если есть "антиукраинские лозунги", то "это уже криминал".

По вопросу русского языка Зеленский заявил, что "мы хотим защитить украинскую мову, и это нормально, это мова этой страны". Языковые квоты он также принципиально поддержал, покритиковав только технические моменты. По его мнению, нужно снижать налог для производителей украиноязычного продукта.

"Мы должны поднять украинскую культуру, украинское кино, это должно быть модным, мы должны с вами его делать", - сказал Зеленский, сообщает РБК-Украина.

Он добавил, что "большое количество людей говорит по-русски и у них нельзя забрать русскоязычное телевидение", но об этом же говорили все предыдущие президенты. В целом позиция Зеленского не оставляет сомнений в том, что курс на насильственную украинизацию будет продолжен, только при более мягкой риторике. Никаких реальных прав для русского и русскоязычного большинства он предоставлять не намерен, а также отменять принятые ранее решения.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, во втором туре президентских выборов 21 апреля за Зеленского готовы проголосовать 72%, причем наибольшую поддержу он имеет в юго-восточных областях.