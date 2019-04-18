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Общество Воронежская область

Александр Гусев считает, что общественные организации - это надежные партнеры региональной власти

Накануне в Воронеже состоялся Конгресс общественного развития региона, передает корреспондент Накануне.RU. Губернатор Александр Гусев принял участие в подведении итогов работы Конгресса и в церемонии награждения финалистов премии общественно-государственного признания «Добронежец».

Конгресс общественного развития Воронежской области прошел уже в четвертый раз. В этом году в конгрессе участвовали более 2 тысяч человек, форум включил в себя Expo Event Hall сити-парка «Град». География участники и гостей включает в себя не только районы Воронежской области, но и представителей из Тульской, Липецкой, Ростовской и Белгородской областей, сообщили Накануне.RU управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

александр гусев, конгресс общественных организаций(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

В рамках деловой программы Конгресса работали несколько тематических площадок, где обсудили оказание услуг в социальной сфере, развитие НКО, работу с молодежью, межнациональное взаимодействие, развитие волонтерской (добровольческой) деятельности,взаимодействие некоммерческого сектора и СМИ. Итоги работы всех тематических площадок были подведены с участием губернатора. Глава региона поблагодарил членов общественных организаций области, волонтеров и просто неравнодушных граждан за активное участие в решении важных социальных задач и за помощь в том, чтобы «сделать жизнь людей немного счастливее». "Конгресс общественного развития – традиционное мероприятие и хороший формат. Сегодня такой формат общения особенно важен, потому что в нашей стране и в Воронежской области запущены новые проекты в рамках реализации национальных проектов, и мы просто не сможем в их реализации обойтись без активного участия граждан, которые должны включиться наряду с органами власти. За последние годы мы увидели, что вы являетесь нашими надежными партнерами, во многом мы опираемся на вас в решении наших задач, что видно по масштабам и количеству реализованных социальных проектов и инициатив. Отрадно, что растет активность волонтерского движения", - сказал Александр Гусев.

конгресс общественных организаций, зал, зрители, люди(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор добавил, что правительство области готово помогать и организационно, и финансово. Александр Гусев сообщил :"В прошедшем году эта сумма составляла более 70 млн рублей, и мы будем наращивать объемы и совершенствовать схемы инвестиций в общественное развитие. Разработана дорожная карта, которая определяет порядок доступа некоммерческих организаций к бюджетным средствам в сфере социальных услуг. Считаем, что в этой сфере должны работать именно неравнодушные люди, которые смогут не только выполнить формально какую-то работу для социально незащищенных слоев населения, но и принести частичку добра этим людям, - подчеркнул глава региона".

александр гусев, конгресс общественных организаций(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор также оставил на память участникам Конгресса надпись «Вместе победим!» на специальном баннере, где на тот момент уже было несколько десятков приветствий и пожеланий.

александр гусев, доска, подписи, общественники, волонтеры(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Председатель Общественной палаты Воронежской области Неля Пономарева поблагодарила всех участников Конгресса за продуктивную и интересную работу, объявила, что по результатам работы площадок будет подготовлена итоговая резолюция с перечнем выработанных предложений по ряду проблемных вопросов и описанием позитивных практик, которые могут быть полезными в дальнейшей работе. Документ будет передан в правительство области и лично губернатору в течение недели.

При этом губернатор заявил:" Могу заверить, что значительная часть предложений будет учтена в нашей совместной деятельности".

Традиционно в рамках Конгресса состоялась торжественная церемония награждения финалистов премии общественно-государственного признания «Добронежец». Премия учреждена в 2015 году и направлена на обеспечение общественного и государственного признания заслуг граждан, местных сообществ, организаций и предприятий всех форм собственности, органов власти и СМИ, внесших позитивный вклад в социальную жизнь Воронежской области.

Александр Гусев поздравил лауреатов премии и вручил награды в первых трех номинациях. Памятные статуэтки из рук главы региона получили ветеран Великой Отечественной войны, член совета ветеранов Мечетского сельского поселения Александр Кожеуров (номинация «Всегда в строю») за активную патриотическую работу с молодежью; журналист РИА «Воронеж» Елена Миннибаева (номинация «Белое перо») за помощь в сборе средств для героев публикаций с инвалидностью и учитель начальных классов Гниловской основной общеобразовательной школы Ирина Петрова (номинация «Активная школа») за открытие мемориального знака «И дольше века длится жизнь», посвященного Гавриилу Троепольскому.

александр гусев, премия, общественность(2019)|Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

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Александр Гусев считает, что общественные организации - это надежные партнеры региональной власти

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Теги: александр гусев, конгресс общественного развития, общественные организации, премия «Добронежец»



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