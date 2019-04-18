18 Апреля 2019
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Политика За рубежом

Япония уже не надеется достичь соглашения по Курилам к июню, - СМИ

Япония оставила план по рамочному соглашению с Россией по мирному договору, которое планировалось заключить в июне, сообщили местные СМИ.

Токио рассчитывало путем предварительных переговоров подготовить почву, чтобы во время визита Владимира Путина в рамках июньского саммита "Большой двадцатки" прийти к рамочному соглашению по мирному договору. Это означало бы и решение территориального вопроса принадлежности Курильских островов.

Как сообщает газета "Майнити", официального отказа от идеи прийти к соглашению в июне не прозвучало. Но, как полагают чиновники из правительства, исходя из реалий, это сложно, пишет "МК".

В Токио считают необходимым условием для заключения мирного договора урегулирование спора по вопросу о принадлежности южной Курильской гряды и настаивают на передаче как минимум двух островов под свой суверенитет.

В марте сообщалось, что Токио и Москва не станут разглашать содержание переговоров о заключении мирного договора.

Еще в конце прошлого года группа депутатов Госдумы РФ обратилась с протокольным поручением к думскому комитету по международным делам с целью запросить у дипломатов информацию о промежуточных итогах переговоров.

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Япония уже не надеется достичь соглашения по Курилам к июню, - СМИ

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Теги: япония, курилы, соглашение



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