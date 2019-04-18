В лицее №21 Первоуральска произошло ЧП: девочка упала с крыши заведения

В администрации Первоуральска дали официальный комментарий по инциденту в лицее №21. В учебном заведении девочка упала с крыши, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте мэрии, сегодня, 18 апреля, около 10 часов учащаяся лицея отпросилась с урока и вышла на крышу учебного заведения. Позже лицеистку нашли на земле.

На место в срочном порядке была вызвана "скорая помощь", пострадавшая была госпитализирована с травмами. Сейчас выясняются все обстоятельства, в управлении образования Первоуральска уже создана спецкомиссия с участием должностных лиц и родителей.

"После детального рассмотрения всех обстоятельств виновные в данном инциденте, ответственные за безопасность учащихся, будут наказаны - по всей строгости", - заверили в мэрии.