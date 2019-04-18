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Акинфеев выступил в роли редактора первого в России учебника по футболу: "Пришлось как профессионалу взять ручку и перечеркивать какие-то моменты"

Голкипер армейцев выступил в роли редактора пособия для детей.

Капитан и вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев представил первый российский учебник по футболу. Презентация книги состоялась в рамках Московского международного салона образования.

"Как редактировал? Получал текст и брал его с собой на сборы. Пришлось как профессионалу взять ручку и перечеркивать какие-то моменты, - поделился вратарь. - Никакой рутины не было. Я горжусь, что для данной работы выбрали именно меня".

"По учебнику в футбол играть не научишься, но можно взять его в руки и посмотреть, как это надо делать правильно и постараться это повторить. Думаю, это будет большим плюсом для каждого ребенка", - сказал Акинфеев.

учебное пособие по футболу, учебник(2019)|Фото: rosuchebnik.ru

На сайте корпорации "Российский учебник" представлены три книги курса "Физическая культура. Футбол для всех": пособия для 1-4, 5-9 и 10-11 классов.

учебное пособие по футболу, учебник(2019)|Фото: rosuchebnik.ru

Отмечается, что книги для младшего возраста ориентированы на усвоение базовых знаний и практических навыков по футболу. В книгах для более старших ребят описаны технические и тактические действия и приемы игры в футбол, даны практические рекомендации, приведены правила техники безопасности и оказания первой помощи при травмах, а также многое другое.

учебное пособие по футболу, учебник(2019)|Фото: rosuchebnik.ru

учебное пособие по футболу, учебник(2019)|Фото: rosuchebnik.ru

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Акинфеев выступил в роли редактора первого в России учебника по футболу: "Пришлось как профессионалу взять ручку и перечеркивать какие-то моменты"

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Теги: Игорь Акинфеев, учебник по футболу, образование, школа



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