18 Апреля 2019
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Общество Свердловская область

На Северном автовокзале Екатеринбурга начали продавать билеты на майские праздничные дни

На Северном автовокзале Екатеринбурга с сегодняшнего дня открыта предварительная продажа билетов на предпраздничные и праздничные майские дни.
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Как сообщается на сайте вокзала, предпродажа будет проводиться по 12 мая включительно. Билеты на рейсы от Северного автовокзала можно приобрести в кассах или непосредственно на сайте.

Пассажирам также напомнили, что ветераны Великой Отечественной войны обладают правом бесплатного проезда на междугородных маршрутах по всей территории Свердловской области.

Стоит отметить, что Южный автовокзал уральской столицы открыл предварительную продажу билетов на майские с начала апреля.

Как сообщало Накануне.RU, в этом году в общероссийской акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге примут участие более 150 тысяч человек.

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На Северном автовокзале Екатеринбурга начали продавать билеты на майские праздничные дни

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Теги: автовокзал, билеты, майские, Екатеринбург



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