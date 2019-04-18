Минкультуры: Мединский не призывал собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери

Министр культуры России не призывал собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери, заявили в ведомстве.

Как сообщил ранее директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов, музеям и всем неравнодушным гражданам будет предложено организовать сбор средств на реставрацию собора Нотр-Дам. По его словам, будут проведены консультации с российскими музейными учреждениями.

Статс-секретарь-замминистра культуры РФ Алла Манилова отметила, что после этого на министра культуры РФ Владимира Мединского обрушилась критика.

По ее словам, министр не призывал собирать деньги, "тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия".

Как отметила Манилова, речь шла о добровольном сборе средств, но "в устах чиновника любые деньги воспринимаются как бюджетные", передает РИА Новости.

Напомним, предложение Кононова прокомментировали в Федерации независимых профсоюзов России. "А на повышение зарплат работникам культуры России сбор средств Минкультуры пока не объявляло? Странно…", - пишет Telegram-канал секретаря ФНПР Александра Шершукова "1 мая".

Между тем, на восстановление собора Парижской Богоматери уже пожертвовано более € 900 млн ($1,1 млрд), сообщает Regnum.