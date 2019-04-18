Челябинский облсуд рассмотрит жалобу на решение о прекращении уголовного дела бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова

В Челябинске суд 7 мая рассмотрит жалобу на постановление суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, фигурант дела и его защитник выразили нежелание участвовать в суде апелляционной инстанции. Заседание пройдет в открытом режиме.

Напомним, в марте суд прекратил уголовное дело в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями, и назначил ему судебный штраф.

Экс-чиновник был задержан в сентябре 2017 года после обысков в его доме.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) на основе оперативных материалов и результатов проверки КСП области. Речь шла о крупных хищениях денежных средств у одного из муниципальных унитарных предприятий в сфере ЖКХ в 2012-2015 годах.

30 сентября Центральный районный суд заключил Давыдова под стражу на два месяца. В конце ноября 2017 года Сергей Давыдов вышел из СИЗО. Экс-чиновнику изменили меру пресечения. По некоторым данным, он начал сотрудничать со следствием.

Осенью 2018 года уголовное дело передавали в прокуратуру для утверждения обвинительно заключения. Однако оно было возвращено по требованию регионального УФСБ.