На "Бессмертный полк" в Екатеринбурге выйдут более 150 тысяч человек

В этом году более 150 тысяч человек примут участие в общероссийской акции "Бессмертный полк" в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Стоит отметить, что уральская столица в седьмой раз примет участие в акции в память о фронтовиках, защищавших Родину в Великой Отечественной войне. Как рассказал координатор Свердловского регионального отделения общероссийского гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Валерий Басай, с каждым годом она приобретает все более масштабный характер: в 2016 году ее участниками в Екатеринбурге стали 70 тысяч человек, в 2017-м – 100 тысяч, а в 2018-м – 150 тысяч в Екатеринбурге и 280 тысяч – по всей области.

Басай напомнил, что участникам нельзя нести никакие знамена, кроме российского флага и знамен Великой Отечественной войны, а также запрещено использовать любые атрибуты политической и коммерческой рекламы. В "Бессмертном полку" также нет рядов для VIP-персон: все занимают места в соответствии с тем временем, когда приходят.

Ранее сообщалось, что в 2019 году в Свердловской области направят более 5 млн рублей на поддержку социально значимых проектов о Великой Отечественной войне.