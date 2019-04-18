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Общество Свердловская область

Глава Екатеринбурга заявил об улучшении качества дорог в городе

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что этой весной на дорогах города стало меньше ям. Об этом он рассказал в эфире программы "Стенд" на "Четвертом канале". По его словам, ситуация изменилась за счёт более интенсивной уборки снега, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Этот сезон мы встретили без жидкой грязи. Если мы не вывозим снег, то грязь слоится. За счёт уборки снега, мы сэкономили на дорожных ремонтах. Чем суше на поверхности, тем меньше вода впитывается в трещины на асфальте. Когда у нас днем тепло, а ночью холодно, асфальт разрывает, и появляются ямы", - заявил он.

Высокинский также добавил, что власти переплатили за вывоз снега, но сэкономили на состоянии дорог. Он уверен, что недавно выпавший снег быстро растает, а уборочная техника уже переоборудована под мойки, поэтому не может справиться со снегом.

Напомним, что на некачественную уборку улиц Екатеринбурга этой зимой неоднократно указывали и горожане и Госавтоинспекция. Жители отмечали, что снег с дорог и тротуаров не убирается, а просто сдвигается к обочине, образуя валы. ГИБДД обращала внимание, что нарушения выражены в наличии снежного наката на проезжей части, снежных валов, а также было обнаружено, что пешеходные переходы не расчищались от снега. Были претензии к качеству уборки парка Зеленая роща, где трактор повредил стволы вековых деревьев. Затянули с уборкой и владельцы коммерческих площадок – им пришлось угрожать штрафами.

Темп работ недостаточен, чтобы говорить об избавлении от извечной проблемы Екатеринбурга в межсезонье – грязи на дорогах и тротуарах. Глава города Александр Высокинский ставил задачу сделать улицы чистыми к концу марта. Возможно, если бы работа по вывозу снега была организована должным образом на протяжении всей зимы, а не только к ее концу, то с этой задачей было бы справиться проще.

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Глава Екатеринбурга заявил об улучшении качества дорог в городе

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Теги: высокинский, уборка, дороги, снег, уборочная машина



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