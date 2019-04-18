Группа ГАЗ просит у государства поддержки на 30 млрд рублей

Группа ГАЗ олигарха Олега Дерипаски просит помощи у государства в размере почти 30 млрд рублей, пишет "Коммерсант".

Письмо с просьбой поддержать предприятие было направлено вице-премьеру Дмитрию Козаку. В ином случае компании грозит дефолт и падение производства до 40%, говорится в тексте письма.

В компании жалуются, что из-за последствий санкций США в случае снижения производства компания не сможет обслуживать кредитный профиль.

По данным издания, Козак заявил, что обращение бизнесмена "тщательно рассматривается" с учетом значимости его предприятия.

Напомним, ранее российский выразил готовность отказаться от контрольного пакета акций в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он это сделал в En+.

Он при этом отметил, что у Группы нет шансов на выживание в случае сохранения американских санкций в отношении нее, поскольку на этом фоне с заводом прекратили сотрудничество многие поставщики и партнеры, опасаясь попадания в санкционные списки. Также, по словам Дерипаски, на компанию оказывают давление банки.

Эксперты же предложили национализировать Группу, по их мнению, возможна передача холдинга в "Ростех".

Напомним, из-за санкций Вашингтона олигарх снизил свою долю в компаниях UC Rusal, En+ и "Евросибэнерго" ниже контрольной. В январе бизнесмен пошел на сделку с властями США.