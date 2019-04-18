18 Апреля 2019
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Происшествия Челябинская область

В Челябинске суд оставил без изменения решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора Уфимцева

В Челябинске суд оставил без изменения решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева, обвиняемого в мошенничестве.

"Апелляционная инстанция Челябинского областного суда, повторно рассмотрев досудебный материал в отношении Александра Уфимцева, оставила без изменения постановление Центрального районного суда г. Челябинска от 23 ноября 2018 года об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо его задержания на территории РФ", - рассказали Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Адвокат обвиняемого настаивал на отмене постановления районного суда.

Напомним, 23 ноября Центральный районный суд Челябинска заочно арестовал на два месяца бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева. Об аресте ходатайствовал следователь, мотивируя это тем, что Уфимцев скрывается от органов предварительного расследования за пределами РФ, и находясь на свободе, может препятствовать производству по уголовному делу путем оказания воздействия на свидетелей. Суд заочно заключил под стражу Уфимцева, установив срок его содержания под стражей два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо его задержания на территории РФ.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Александр Уфимцев объявлен в международный розыск. Экс-чиновника обвиняют в мошенничестве с землями на берегу озера Увильды.

Напомним, Александр Уфимцев работал заместителем главы Челябинска с мая 2005 года. В 2010 году он стал вице-губернатором, а в апреле 2013 года покинул этот пост по собственному желанию.

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В Челябинске суд оставил без изменения решение о заочном аресте бывшего вице-губернатора Уфимцева

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Теги: Александр Уфимцев, бывший вице-губернатор, розыск, арест, мошенничество,



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