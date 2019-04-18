18 Апреля 2019
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Продюсер "Ласкового мая" подал в суд на "Зенит" из-за слов Шнурова о Москве

Продюсер известной группы "Ласковый май" Андрей Разин подал в суд на питерский футбольный клуб "Зенит". Причиной стали высказывания лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
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В частности, Разин оскорбился, что Шнуров во время ток-шоу "Зенит" нелестно отзывался в адрес Москвы. Продюсер посчитал, что слова музыканта являются "дерзкими и издевательски циничными".

Также в иске указано, что заявления Шнурова противоречат "установленным правилам поведения в обществе". По мнению продюсера, артист использовал жаргонные выражения и "открыто демонстрировал неуважение к государству".

Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к АО "Футбольный клуб Зенит" принял Петроградский районный суд Петербурга, первое заседание намечено на 23 мая. Андрей Разин настаивает на удалении скандального выпуска из Сети, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, ранее продюсер "Ласкового мая" предложил отправить Сергея Шнурова в психбольницу.

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Продюсер "Ласкового мая" подал в суд на "Зенит" из-за слов Шнурова о Москве

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Теги: Разин, Шнуров, Зенит, суд



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Ранее 28.03.2019 05:07 Мск Продюсер "Ласкового мая" предложил отправить Шнурова в психбольницу

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