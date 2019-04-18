На Ямале в двух авариях с "КамАЗами" погибли три человека

На Ямале в двух авариях с участием грузовиков погибли три человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной Госавтоинспекции.

В 21.20 17 апреля водитель "Toyota land cruiser 200" с прицепом, на 113 км трассы Новый Уренгой – Ямбург выехал на "встречку", где врезался в "КамАЗ". Водитель и пассажир легковушки умерли на месте до приезда "скорой", водитель грузовика госпитализирован.

В 22.00 на 596 км трассы Сургут – Салехард водитель грузовика "Man tgs" с полуприцепом не справился с управлением и выехал на "встречку". Там он столкнулся с "КамАЗом" с полуприцепом, который перевозил легковоспламеняющуюся жидкость. Водитель "КамАЗа" умер до приезда медиков, водителя второго грузовика увезли в больницу.