18 Апреля 2019
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Чиновники принесли деньги омичке, с которой требовали заплатить налог за подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска, родившую ребенка в первые минуты 2019 года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.

Однако после того, как скандал вылился в СМИ, история получила продолжение.

Сотрудники мэрии привезли женщине конверт, в котором лежали 2 тысячи рублей, сообщает Vomske.ru. По их словам, они решили помочь семье.

Как передает Regnum, после рождения мальчика женщине вручили 10 подарочных карт на общую сумму 20 тысяч рублей и букет цветов за 2025 рублей.

Но в апреле ей пришло письмо из мэрии, где говорилось, что сумма подарка превысила 4000 рублей, поэтому женщина должна заплатить за него налог - 2343 рубля.

При этом чиновники утверждают, что Сания Абдуллина была предупреждена о налоге и даже поставила подпись. Однако сама женщина, по ее словам, посчитала, что подписалась именно за эти 20 тысяч.

Стоит напомнить, федеральные власти много говорят о недопущении демографического провала и пытаются разными способами стимулировать семьи к рождению детей. Первичной проблемой для демографии эксперты считают бедность.

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Чиновники принесли деньги омичке, с которой требовали заплатить налог за подарки от мэрии в роддоме

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Теги: омск, роддом, подарки, мэрия, налог



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