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"Тоттенхэм" в драматичном матче выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов и сыграет с "Аяксом" в полуфинале, "Ливерпуль" встретится с "Барселоной"

Накануне определились все полуфиналисты Лиги чемпионов УЕФА сезона 2018/2019.

Английский "Тоттенхэм" со счетом 3:4 уступил на выезде "Манчестер Сити", но прошел дальше за счет большего числа голов в гостях (первый матч - 1:0).

В первом тайме ответной игры дубль оформил полузащитник "шпор" Сон Хын Мин, у хозяев дважды отличился Рахим Стерлинг, еще один гол на счету Бернарду Силва. Во втором тайме "Манчестер Сити" добился комфортного преимущества благодаря точному удару Серхио Агуэро, но лондонцы ответили забитым мячом Фернандо Льоренте, установившим итоговый счет в матче.

Отметим, что в компенсированное время Стерлинг сумел отличится еще раз, но после просмотра арбитром VAR взятие ворот было отменено.

Во втором матче дня "Ливерпуль" на выезде разгромил "Порту" со счетом 4:1 (первый матч - 2:0 также в пользу англичан). В составе "красных" забитыми мячами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк, у "драконов" отличился Эдер Милитан.

Таким образом, за выход в финал "Тоттенхэм" сразится с "Аяксом", во вторник сенсационно обыгравшим "Ювентус", "Ливерпуль" встретится с "Барселоной".

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"Тоттенхэм" в драматичном матче выбил "Манчестер Сити" из Лиги чемпионов и сыграет с "Аяксом" в полуфинале, "Ливерпуль" встретится с "Барселоной"

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Теги: футбол, Лига чемпионов, Тоттенхэм, Манчестер Сити, Аякс, Ливерпуль, Порту, Барселона



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