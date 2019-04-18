18 Апреля 2019
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Экономика В России

Правительство обдумывает введение экологического налога

Платежи за сброс неочищенных отходов для предприятий могут заменить экологическим налогом. Как сообщает "Российская газета", эта идея обсуждается финансовым блоком правительства.

Введение экологического налога призвано подтолкнуть "грязные" промышленные и коммунальные предприятия к внедрению современных очистных сооружений.

В то же время власти поддерживают субъекты хозяйственной деятельности, занимающиеся их модернизацией, субсидируя взятые на эти цели кредиты. Такие субсидии на общую сумму в 5,3 млрд рублей уже получили 40 предприятий.

Сброс неочищенных сточных вод представляет серьёзную угрозу для экологии. Например, на Байкале до 60% побережья в результате этого оказались поражены водорослью спирогирой, характерной для тёплых стоячих водоёмов и ранее на Байкале не встречавшейся.

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Правительство обдумывает введение экологического налога

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Теги: Экология, налог, очистные



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