Челябинца, оскорбившего врачей "скорой помощи" и полицейского, приговорили к исправительным работам

Житель Челябинска приговорен к исправительным работам на срок 7 месяцев за оскорбление сотрудника полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Инцидент произошел в феврале в квартире одного из домов в Курчатовском районе, куда вызвали бригаду скорой помощи.

Пьяный мужчина препятствовал оказанию медицинской помощи своей жене. Медики вызвали сотрудников полиции. Осужденный оскорбил прибывших по вызову сотрудников полиции.