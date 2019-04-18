В России разгоняется непродовольственная инфляция. Дорожают авиабилеты и автомобили

Замедление роста цен на продукты в марте компенсировала ускорившаяся непродовольственная инфляция. В ряде регионов увеличились цены на зарубежные туры, авиабилеты. После завершения распродаж дилеры перенесли рост НДС в цены легковых автомобилей, передает корреспондент Накануне.RU.

Общероссийский показатель инфляции в марте – 5,3% – обогнали Сибирский и Центральный федеральный округа, следует из данных территориальных управлений Центрального Банка РФ. В Сибири, в отличие от большинства федеральных округов, в марте рост цен ускорился до 5,7%, Основной вклад внесли продукты питания, которые в других регионах дешевели: темпы годовой продовольственной инфляции в марте выросли до 6,3% после 5,9% в феврале. Сильнее всего повысились цены на все виды мяса, молоко, причина – в увеличении цен на корма, витамины, электроэнергию. Ускорился рост цен на муку, макаронные и крупяные изделия за счет вовлечения в производство более дорогого зерна урожая 2018 г.

"Большинство сибирских регионов удалены от логистических центров, а значит, в стоимости товаров большую долю занимают транспортные расходы. В прошлом году сибирские компании очень сдержанно переносили в цены подорожавший бензин: их ограничивала высокая конкуренция и достаточно слабый потребительский спрос. Сейчас производители подняли цены вместе с удорожанием услуг ЖКХ, сельскохозяйственного сырья", - пояснили в Сибирском ГУ ЦБ РФ.

Эксперты отмечают, что перенос повышения НДС в потребительские цены в значительной мере закончен, поэтому стоимость продуктов должна стабилизироваться.

В Центральном федеральном округе цены росли на 5,7%, показатель не изменился с февраля. Однако здесь дорожали непродовольственные товары вырос годовой темп роста цен на новые иностранные автомобили, медицинские товары и некоторые виды мебели, лекарства дорожали из-за необходимости ввода маркировки с элементами криптозащиты, которая станет обязательной с 2020 г.

Отметим, что цены на автомобили росли по всей России и причин тому несколько. Во-первых, наблюдается оживление спроса на фоне возобновления предоставления госсубсидий для приобретения бюджетных автомобилей. Во-вторых, многие автопроизводители скорректировали цены на новые авто иностранных марок на фоне завершения подстройки цен к повышению НДС.

В Уральском федеральном округе инфляция оказалась значительно ниже среднероссийского показателя – 4,2%. На 0,2% увеличились цены в сфере услуг. Это связано с ростом стоимости авиаперелетов в Курганской и Челябинской областях и услуг зарубежного туризма в Свердловской области. "По оценке операторов рынка, рост цен был вызван отложенной реакцией авиаперевозчиков на увеличение топливных издержек. Кроме того, ими отмечалось и некоторое улучшение ситуации со спросом населения на отдых за рубежом", - отметили в Уральском управлении Барка России.

В регионах отмечают стабилизацию цен на автомобильное топливо. Напомним, до апреля действовало соглашение Правительства с нефтяниками. В Приволжском федеральном округе, где общая инфляция осталась на уровне 5,1%, стоимость топлива снизилась, а годовые темпы роста цен на нефтепродукты замедлились на 0,1% до 10%. На Дальнем востоке моторное топливо подешевело, но скачок цен на авиационный керосин, случившийся в 2018 г. привел к повышению тарифов на транспортные услуги. Вместе с тем существенное влияние оказал и рост издержек на аэропортовое и навигационное обслуживание.

"Повышение цен на авиационное топливо не повлияло на стоимость билетов по направлениям из Владивостока, Хабаровска, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского и Магадана до Москвы и обратно (действует программа "Плоские тарифы"), оно оказало влияние на цены билетов по другим направлениям, что сказалось на инфляции услуг воздушного транспорта в регионе в целом", – рассказал начальник Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белов.

Среди общих тенденций: снижение в годовом выражении стоимости полисов КАСКО, некоторых банковских услуг (обслуживание банковских карт) и услуг связи. Напомним, по прогнозу Банка России, пик годовой инфляции будет пройден в марте-апреле 2019 г. Регулятор снизил прогноз годовой инфляции на конец 2019 г. с 5–5,5% до 4,7–5,2%.

Как сообщало Накануне.RU, в январе 2019 г. ускорение инфляции было связано с "мусорной реформой" и увеличением стоимости коммунальных услуг.