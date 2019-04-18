18 Апреля 2019
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Общество В бывшем СССР

В Ереване мальчик, угрожая пистолетом, заставил Тимати сфотографироваться с ним

Певец Тимати (35) опубликовал в Instagram фотографию из Еревана, на которой он стоит в обнимку с маленьким мальчиком. Однако, снимок, как оказалось, сделан под угрозой применения "оружия". "Пистолет был тяжёлый, железный и с гравировкой. Затвор работал. Отказать мальчику в фото варианта не было", - написал артист. Можно увидеть этот самый пистолет в правой руке мальчика – "нападавший" даже не стал скрывать оружие.

РўРёРјР°С‚Рё|Р¤РѕС‚Рѕ:instagram.com/timatiofficial

В армянскую столицу Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера) приехал на съемку клипа. Компанию ему составит NaZima (Назима Джанибекова) подопечная музыкального лэйбла Black Star. Судя по кадрам со съемочной площадки, сюжет будет закручен вокруг какого-то трагического происшествия с участием медиков.

Между тем, Тимати наведается в Ереван этой весной как минимум еще один раз – ранее было анонсировано открытие в столице Армении ресторана Black Star Burger.

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В Ереване мальчик, угрожая пистолетом, заставил Тимати сфотографироваться с ним

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Теги: тимати, ереван, пистолет, угроза, съемки



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