Социологи: на губернаторских выборах в шести регионах России может потребоваться второй тур

Социологи выяснили, что в шести из 16 регионов России, где осенью пройдут губернаторские выборы, может потребоваться второй тур.

Как сообщают "Ведомости", первые предвыборные опросы провели Всероссийский центр изучения общественного мнения (в 10 регионах) и Фонд "Общественное мнение" (в шести регионах). По данным ВЦИОМ, электоральный рейтинг ниже 50% сейчас имеют врио главы Алтая Олег Хорохордин (42%), врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (43%), глава Ставропольского края Владимир Владимиров (46%) и врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер (47%).

Денис Паслер

В свою очередь, по опросу ФОМ в зоне риска находятся волгоградский и вологодский губернаторы Андрей Бочаров (40%) и Олег Кувшинников (41%), а лидируют по этому показателю четыре врио губернатора: в Забайкалье Александр Осипов (75%), в Курганской области Вадим Шумков (72%), в Курской области Роман Старовойт (64%) и в Башкирии Радий Хабиров (63%).

Вадим Шумков

При этом самый высокий антирейтинг (доля респондентов, исключающих возможность голосовать за кандидата) ВЦИОМ зафиксировал у Владимирова (26%), Беглова (24%) и Хорохордина (16%), а ФОМ - у Бочарова (26%), Кувшинникова (21%) и врио губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко (17%).

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