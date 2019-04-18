Депутат пожаловался на отсутствие в российских СМИ хороших новостей

Депутат московского района Ново-Переделкино Эрнест Макаренко (60), известный шокирующими заявлениями, которые он делает обычно в своем твиттере, пожаловался на отсутствие в СМИ хороших новостей.

Он опубликовал скриншот топа новостей "Яндекса", в котором за раз собрались не самые позитивные заголовки, и написал: "Добрые новости от Яндекса. Сейчас. Это самое важное в стране? И хорошего не было? Зачем нам такие СМИ, если они формируют в сознании людей только негатив?".

Добрые новости от Яндекса. Сейчас.

Это самое важное в стране?

И хорошего не было?

Зачем нам такие СМИ, если они формируют в сознании людей только негатив? pic.twitter.com/j2xsr6MCGq — Эрнест Макаренко (@ErnestMakarenko) 17 апреля 2019 г.

В комментариях Макаренко пишут, что это лишь отражение действительности, за которую несут ответственность вовсе не СМИ (или не только они): "А зачем нам такие СМИ, которые показывают только позитивные новости, закрывая глаза на существующие проблемы?", "Эрнест вам надо к Скабеевой и Соловьеву на телепередачу, у них в России всё классно, а вот за рубежом жуть", "Ох, уж эти фейковые новости", "Давайте будем писать про зарплату депутатов в Госдуме и все вместе радоваться за слуг народа! Чо горевать-то - жизнь удалась".

Ранее Макаренко предлагал Владимиру Путину стать императором и основать свою династию, отказаться от iPhone (примечательно, что пишет эти сообщения Эрнест с iPhone), а также провести в России свои "чемпионаты мира" и "олимпийские игры".