18 Апреля 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Пермский край получил 10 миллиардов на реализацию национальных проектов

Пермскому краю удалось сконцентрировать серьезный финансовый ресурс, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая перед депутатами краевого заксобрания с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уже третий год мы с вами реализуем новую программу развития региона. Сегодня представлю, что удалось сделать, что не удалось и задачи на ближайшее время. Большинство задач связаны с национальными проектами. В Пермском крае сконцентрирован серьезный финансовый ресурс. Получили 10 млрд руб. из федерального бюджета, в том числе 7,5 млрд руб. дополнительно в рамках реализации национальных проектов", - заявил губернатор.

Он отметил, что реализация национальных проектов требует высокой скорости реализации "здесь и сейчас", потому в регионе идет ускорение всех процедур: бюджетного планирования, финансирования, закупок.

Регион заключил 27 соглашений с федеральными органами власти по межбюджетным трансфертам для национальных проектов. 98% бюджетных средств доведены до территорий.

"Мы должны работать еще быстрее, оперативнее", - нацелил глава региона.

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Пермский край получил 10 миллиардов на реализацию национальных проектов

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Теги: Максим Решетников, заксобрание Пермского края, послание, ежегодный отчет



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