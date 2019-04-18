Пермский край получил 10 миллиардов на реализацию национальных проектов

Пермскому краю удалось сконцентрировать серьезный финансовый ресурс, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая перед депутатами краевого заксобрания с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства региона, передает корреспондент Накануне.RU.

"Уже третий год мы с вами реализуем новую программу развития региона. Сегодня представлю, что удалось сделать, что не удалось и задачи на ближайшее время. Большинство задач связаны с национальными проектами. В Пермском крае сконцентрирован серьезный финансовый ресурс. Получили 10 млрд руб. из федерального бюджета, в том числе 7,5 млрд руб. дополнительно в рамках реализации национальных проектов", - заявил губернатор.

Он отметил, что реализация национальных проектов требует высокой скорости реализации "здесь и сейчас", потому в регионе идет ускорение всех процедур: бюджетного планирования, финансирования, закупок.

Регион заключил 27 соглашений с федеральными органами власти по межбюджетным трансфертам для национальных проектов. 98% бюджетных средств доведены до территорий.

"Мы должны работать еще быстрее, оперативнее", - нацелил глава региона.