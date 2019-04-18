Собрание кредиторов "Югры" перенесли на неопределенный срок

Собрание кредиторов банка "Югра" сегодня не состоится, передает корреспондент Накануне.RU.

За два дня до проведения собрания Агентство по страхованию вкладов объявило о его переносе на неопределенную дату. Решение объясняют многочисленными обращениями кредиторов, в том числе из органов госвласти и Банка России, по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов банка.

"Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств", - говорится в сообщении АСВ.

В ведомстве полагают, что имеют место действия, направленные на введение кредиторов банка в заблуждение и создающие предпосылки для злоупотреблений в ходе банкротства "Югры".

АСВ направило заявление в правоохранительные органы. В максимально короткий срок ведомство планирует проверить подлинность и действительность доверенностей участников собрания. О дате повторного собрания будет объявлено дополнительно.

Отметим, что сорвалась третья попытка провести собрание. Первое было запланировано на декабрь прошлого года, однако не набрался кворум - 50%. Собрание признали несостоявшимся. Ожидалось, что второе собрание пройдет в январе-феврале 2019 г.,с кворумом 30% от общего числа кредиторов. Но АСВ внесли изменения в повестку и в итоге собрание кредиторов, запланированное на 20 марта, стало не вторым, а очередным. Кворум для его проведения также должен был составлять 50%, однако участникам не хватило 4%.

Напомним, суд признал "Югру" банкротом в сентябре 2018 г. До этого ЦБ ввел в организацию временную администрацию, затем отозвал лицензию у банка. На сегодняшний день обязательства банка "Югра" составляют порядка 199,3 млрд руб., из которых более 16 млрд руб. - деньги "превышенцев" - физлиц, которые держали на вкладе сумму, превышающую застрахованный лимит.