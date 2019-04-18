Так "Армата" получил многофункциональное противоскользящее покрытие

Российский танк Т-14 "Армата" получил противоскользящее покрытие. Об этом заявил руководитель бригады специалистов корпорации "Уралвагонзавод" Михаил Бегман.

По его словам, шероховатая поверхность на "Армате" выполняет также и маскирующую функцию.

Бегман добавил, что такое же покрытие применено на ракетном комплексе "Ярс", передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что танк Т-14 "Армата" после доработки вышел в серийное производство. До конца 2019 года Минобороны получит 12 танков и четыре бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16.

По данным источников, серийные "Арматы" отличаются от ранее представленных опытных машин. На Т-14 заменен ряд узлов и агрегатов, также появились новые системы.

После парада 9 мая в Москве боевые машины распределят по военным частям в разных регионах страны.

Всего, согласно контракту, до конца 2021 года "Уралвагонзавод" должен передать российским военным 132 танка и БМП на платформе "Армата", сообщает Regnum.