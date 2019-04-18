Сеть пиццерий предложила екатеринбуржцам попробовать выиграть тур в Таиланд

Жителям Екатеринбурга предложили попробовать выиграть тур в Таиланд, заказав пиццу. Акцию устроила сеть пиццерий "Папа Джонс".

Компания запустила в городе акцию "Выиграй тур в Таиланд на двоих!"

"Регистрируя промо-коды, можно выиграть приятные призы, главный из которых – путешествие", – пояснили в компании.

Помимо путешествий, есть шанс выиграть годовой запас пиццы; ноутбук; кофемашину и другие призы. Победители будут объявлены после 15 июня.

Полные правила указаны на сайте сети пиццерий "Папа Джонс".