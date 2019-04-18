На Среднем Урале произошел сход цистерны с бензином. МЧС: угрозы для населения нет

На Среднем Урале произошел сход цистерны с бензином. Возгорания топлива удалось избежать.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа: при перегоне на ведомственных железнодорожных путях произошел сход цистерны с бензином и утечка топлива. Для недопущения его возгорания пожарно-спасательные подразделения произвели пенную атаку.

Как добавили в ведомстве, угрозы для населения и окружающей среды нет. Сейчас место происшествия оцеплено, ведутся работы по нейтрализации топлива и рекультивации грунта.

По предварительным данным, все случилось из-за неисправности первой колесной пары цистерны. Точная причина инцидента устанавливается.