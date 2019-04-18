Депутаты Ямала передали ЦИК право отправлять на выборы международных наблюдателей

Депутаты заксобрания Ямала исключили из регионального закона "О муниципальных выборах" пункт о присутствии на том или ином голосовании международных наблюдателей, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пункты, разрешающие присутствие международных наблюдателей на выборах, исключены из нескольких статей закона. Изменения приняты единогласно.

Напомним, ранее заместитель председателя окружной избирательной комиссии Игорь Гилберт в разговоре с Накануне.RU отметил, что ранее международные наблюдатели на Ямале и не бывали.

"К нам международные наблюдатели не приезжали. Поскольку их участие регулирует постановление ЦИК, в нашем законодательстве эту норму по рекомендации центральной избирательной комиссии уберут, она стала атавизмом", - сказал Гилберт.