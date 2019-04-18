18 Апреля 2019
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Экономика В России

Все меньше россиян относят себя к среднему классу

Доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".

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К последней категории в 2018 г. относили себя 48% опрошенных, тогда как в 2014 г. доля составляла 35%, пишут "Ведомости" со ссылкой на исследование.

В столице доля среднего класса за четыре года сократилась с 63% до 54%, количество жителей с низким доходом увеличилось с 27% до 39%. Аналогичная ситуация в других регионах.

К среднему классу относят себя те россияне, которые могут позволить себе откладывать, путешествовать, ходить в рестораны, пояснил начальник аналитического подразделения "Сбербанк CIB" Ярослав Лисоволик.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. реальные доходы россиян увеличились лишь на 0,2%, а в начале 2019 г. показатель продолжил снижаться. Во время отчета в Госдуме председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что жизнь в России далека от идеала, в стране 19 млн бедных и некоторые из них выживают, а не живут.

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Все меньше россиян относят себя к среднему классу

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Теги: средний класс, Сбербанк



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