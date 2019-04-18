В Перми оштрафован предприниматель, виновный в отравлении учеников школы №107

В Перми индивидуального предпринимателя оштрафовали за отравление учеников школы №107, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Индустриального райсуда.

Напомним, 10 апреля 137 учеников не вышли на занятия из-за плохого самочувствия. Позже диагноз "острая кишечная инфекция неустановленной этиологии" подтвердился у 25 из них. Четверо были госпитализированы. 11 апреля школу закрыли на дезинфекцию, 15 апреля она начала работу в обычном режиме. После случившегося сменился поставщик питания, вскоре пройдёт конкурс, который определит, кто впредь будет кормить детей. Четверо ранее госпитализированных пострадавших выписаны из больницы.

Бизнесмена оштрафовали на 8 тыс. руб. за "Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения". В течение 10 дней со дня вручения ему решения суда предприниматель может его обжаловать.