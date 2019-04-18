В Москву с необъявленным визитом прибыла советник Трампа по России

В Москву прибыла делегация Белого дома, которую возглавляет советник президента США Дональда Трампа и директор по вопросам России и Евразии Совета по национальной безопасности Фиона Хилл.

Официально Москва и Вашингтон об этом визите не сообщали. Хилл встретилась с представителями российского Совета безопасности и МИД.

Тем временем, это не первый визит Хилл в Москву в качестве советника главы Белого дома. О ее предыдущих поездках, также — по настоянию американской стороны — не сообщалось, сообщает "Коммерсант".

Фиона Хилл до прихода в администрацию президента США была научным сотрудником вашингтонского Института Брукингса. Она является автором биографической книги "Путин: оперативник в Кремле".