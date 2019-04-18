18 Апреля 2019
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Общество Челябинская область Уральский ФО

Житель Челябинска отправится под суд за убийство пожилой женщины и ее сына

В Челябинске завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 55-летний убийца мужчины и женщины.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, в мае 2018 года в квартире одного из домов в ходе застолья и произошедшего конфликта, фигурант нанес смертельные ножевые ранения 61-летней женщине и ее 38-летнему сыну. В рамках уголовного дела в отношении мужчины была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой, он признан страдающим психическим расстройством.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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Житель Челябинска отправится под суд за убийство пожилой женщины и ее сына

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Теги: убийство, Челябинск



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