Курганские спасатели готовятся к возможным паводкам в регионе

В Курганской области завершился второй этап командно-штабного учения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, зауральские спасатели отрабатывали "чрезвычайную ситуацию", связанную с прохождением паводка. Согласно легенде, произошло подтопление частного жилого сектора в селе Колесниково Кетовского района Курганской области.

В зоне "ЧС" был развернут подвижный пункт управления, а к ликвидации последствий подтопления была привлечена аэромобильная группировка.

Также учения по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, прошли во всех муниципальных образованиях Курганской области.

С этой целью было задействовано более 6 тыс. человек и 1600 единиц техники.