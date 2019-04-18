18 Апреля 2019
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Общество Курганская область Уральский ФО

Курганские спасатели готовятся к возможным паводкам в регионе

В Курганской области завершился второй этап командно-штабного учения.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС региона, зауральские спасатели отрабатывали "чрезвычайную ситуацию", связанную с прохождением паводка. Согласно легенде, произошло подтопление частного жилого сектора в селе Колесниково Кетовского района Курганской области.

В зоне "ЧС" был развернут подвижный пункт управления, а к ликвидации последствий подтопления была привлечена аэромобильная группировка.

Также учения по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод, прошли во всех муниципальных образованиях Курганской области.

С этой целью было задействовано более 6 тыс. человек и 1600 единиц техники.

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Курганские спасатели готовятся к возможным паводкам в регионе

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Теги: Курган, паводок, спасатели, МЧС



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