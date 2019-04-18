Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом

Стало известно, каким будет предстоящее лето в российских регионах.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, по предварительным прогнозам ожидается теплое лето, "температура будет около и выше нормы". По прогнозам, апрель будет довольно засушливым из-за небольшого количества осадков. К настоявшему времени выпало всего 20% осадков, сказал Вильфанд. Это связано с мощным антициклоном, который находится над европейской частью России.

Что касается мая, то он будет достаточно влажным и теплым, что близко к норме. Пожарная опасность до конца мая не прогнозируется, так как велика влажность почвы, сообщает РИА "Новости".