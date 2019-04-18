18 Апреля 2019
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Общество Центральный ФО В России

Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом

Стало известно, каким будет предстоящее лето в российских регионах.

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, по предварительным прогнозам ожидается теплое лето, "температура будет около и выше нормы". По прогнозам, апрель будет довольно засушливым из-за небольшого количества осадков. К настоявшему времени выпало всего 20% осадков, сказал Вильфанд. Это связано с мощным антициклоном, который находится над европейской частью России.

Что касается мая, то он будет достаточно влажным и теплым, что близко к норме. Пожарная опасность до конца мая не прогнозируется, так как велика влажность почвы, сообщает РИА "Новости".

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Синоптики рассказали о погоде в России предстоящим летом

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Теги: синоптики, прогноз погоды



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