Россиянам обещали увеличение пенсии на 9,5% за шесть лет

К 2024 году страховые пенсии в России вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.

Однако с учетом инфляции выплаты увеличатся всего лишь на 9,5%. Такой прогноз содержится в Сценарных условиях и основных параметрах социально-экономического развития на текущий год и плановый период 2020–2024 годов от Минэкономразвития.

Из этого следует, что ежегодно пенсии будут повышаться примерно на 1,5%. Если в 2019 году средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 15,4 тыс. руб., то к 2024 году он достигнет лишь 20 тыс. руб.

Между тем эксперты указывают, что такое увеличение укладывается в поручение президента РФ Владимира Путина о необходимости индексировать выплаты на 1 тыс. руб. каждый год, сообщают "Известия".

Напомним, ранее в Госдуме рассказали о праве граждан на перерасчет пенсий. Выплаты могут доходить до полумиллиона рублей. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин сообщил, кто может рассчитывать на дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа.

По его словам, перерасчет пенсий, прежде всего, касается жителей тех регионов, в которых много вредных производств. К ним относятся ветераны крупных металлургических предприятий, военных производств, шахт и тп.

Ионин рассказал про пенсионера Николая Васильева из Туринского района Свердловской области, которому не учли стаж работы на Крайнем Севере по второму списку вредности. В апреле ему сделали перерасчет пенсии за 12 лет и выплатили 370 тыс. руб. Как отмечает депутат, в Свердловской области много людей с неучтенным стажем.