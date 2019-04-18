18 Апреля 2019
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Дополнительный рейс из Пхеньяна появился в расписании аэропорта Владивостока

В расписании аэропорта Владивостока, на фоне сообщений о возможной готовящейся встрече в городе российского президента Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, появился внеплановый рейс из Пхеньяна.

Он запланирован на следующую неделю. В пресс-службе воздушной гавани сообщили, что это дополнительный рейс, "обычный, пассажирский". 23 апреля авиарейс JS-372 из Пхеньяна выполнит самолет Ту-204 северокорейской авиакомпании AirKoryo.

В представительстве перевозчика появление в расписании дополнительного рейса объяснили большим количеством пассажиров, сообщает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, переговоры лидеров двух стран могут состояться в конце месяца во Владивостоке, куда российский лидер может направиться после саммита "Пояса и пути" в Пекине 26 - 27 апреля.

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Дополнительный рейс из Пхеньяна появился в расписании аэропорта Владивостока

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Теги: Владивосток, Пхеньян, рейс, Ким Чен Ын



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