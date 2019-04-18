В 2019 году в России ожидается новый рекорд по выдачи ипотеки

Не исключено, что в 2019 году в России будет установлен очередной рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов.

Как сообщил руководитель аналитического центра Дом.рф Михаил Гольдберг, март стал первым месяцем, когда ни один крупный банк не поднял свои ставки. "Более того, в качестве хорошего индикатора можно рассматривать начавшееся падение ставок по ипотеке. Участники рынка скорее перешли к ожиданию нового цикла", — отметил руководитель.

Итоги первого квартала текущего года по объемам выдачи ипотеки оказались более оптимистичными, чем ожидалось, сказал Гольдберг. "Несмотря на то, что ставки выросли, по объемам выдачи ипотеки рынок повторил результат первого квартала прошлого года", сказал специалист, не исключив, что в текущем году рынок перейдет в рост. Тем самым будет поставлен очередной рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов, сообщает "Интерфакс".

По словам специалистов, россиянам, которые уже приняли решение о покупке квартиры, не стоит дожидаться снижения ставок: подобранная квартира может уйти с рынка, сообщает "Российская газета".

Ранее сообщалось о том, что средневзвешенная ставка по ипотеке по итогам первого квартала превысит 10%, и сохранится на этом уровне до конца 2019 года.

Об этом говорится в исследовании аналитиков рейтингового агентства "Эксперт РА". "Средневзвешенная ставка по ипотеке превысит 10% уже в I квартале 2019-го и закрепится на этом уровне по меньшей мере в течение первой половины года", - считают эксперты.

Напомним, в начале марта глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в текущем году, однако не смог уточнить, до 8% или 9%.

Тем временем, ставки по ипотеке в России могут достигнуть значения 8% раньше срока, предусмотренного нацпроектом "Жильё и городская среда", заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.