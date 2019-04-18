Опубликованы снимки сгоревшего собора Парижской Богоматери из космоса

Появились первые изображения пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам-де-Пари.

Снимки сделаны из космоса. Их опубликовала космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

В описании к фото говорится, что изображение представила компания из США Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса.

Ранее сообщалось, что приоритетной версией считается случайный характер возгорания. Помощь в восстановлении собора и сборе средств на реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.