Опубликованы снимки сгоревшего собора Парижской Богоматери из космоса

18 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"ПОЗОРге"? Глумление над историей на "Первом"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия За рубежом

Опубликованы снимки сгоревшего собора Парижской Богоматери из космоса

Появились первые изображения пострадавшего при пожаре собора Нотр-Дам-де-Пари.

Снимки сделаны из космоса. Их опубликовала космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus.

В описании к фото говорится, что изображение представила компания из США Planet Labs, которая разрабатывает миниатюрные спутники для исследования космоса.

(2019)|Фото: CopernicusEU/Twitte

Ранее сообщалось, что приоритетной версией считается случайный характер возгорания. Помощь в восстановлении собора и сборе средств на реставрацию предложили международные организации и крупные компании.

Напомним, страшный пожар начался вечером 15 апреля, его удалось полностью потушить лишь утром 16 апреля. Огонь уничтожил верхнюю часть шпиля, часы, а также большую часть кровли.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Опубликованы снимки сгоревшего собора Парижской Богоматери из космоса

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: собор Парижской Богоматери, пожар



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 17.04.2019 09:32 Мск Полиция установила одну из вероятных причин пожара в соборе Парижской Богоматери
Ранее 17.04.2019 08:20 Мск Мишель Обама в день пожара в Нотр-Даме оказалась в опасной близости от горящего собора
Ранее 16.04.2019 21:36 Мск Макрон заявил, что Собор парижской Богоматери реконструируют за пять лет
Ранее 16.04.2019 13:25 Мск Российский Минкульт предлагает всем желающим скинуться на восстановление собора Нотр-Дам
Ранее 16.04.2019 13:01 Мск Всполохи пламени Содома и Гоморры? Бард Новиков высказал мнение о пожаре в Нотр-Дам де Пари
Ранее 16.04.2019 11:53 Мск Путин предложил направить во Францию лучших российских реставраторов
Ранее 16.04.2019 10:55 Мск Собор Нотр-Дам в Париже полностью потушен
Ранее 16.04.2019 09:57 Мск В РПЦ увидели "страшное знамение" в том, что собор Нотр-Дам сгорел
Ранее 16.04.2019 09:09 Мск Пожар в соборе Нотр-Дам потушен не полностью
Ранее 16.04.2019 08:12 Мск Прокуратура Парижа начала расследование из-за пожара в соборе Нотр-Дам
Ранее 16.04.2019 08:02 Мск Собчак назвала пожар в Нотр-Даме наказанием за левацкую политику властей Франции
Ранее 16.04.2019 05:59 Мск Завершилась ликвидация пожара в соборе Парижской Богоматери
Ранее 16.04.2019 00:02 Мск В результате пожара обрушилась крыша собора Парижской Богоматери

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Поддерживаете ли Вы закон об ответственности для "антипрививочников"?

Результаты 1285

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети