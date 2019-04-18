На Камчатке ребенок скончался после наркоза

Следственные органы Камчатского края начали проверку информации о смерти ребенка в медицинском учреждении.

Как сообщили Накануне.RU в СКР региона, по ее результатам будет принято решение, в том числе дана правовая оценка действиям медицинского персонала.

Местные СМИ сообщили о том, что в медицинском учреждении 5-летний ребенок не смог очнуться от наркоза после планового вмешательства. По словам родных, к трагедии привел неправильный расчет дозы препарата для наркоза.

Известно, что ребенок страдал онкологическим заболеванием, сообщает "Интерфакс".