Во время рейса Москва - Махачкала загорелся двигатель самолета Utair

В московском аэропорту Внуково произошел инцидент, в ходе которого у самолета авиакомпании Utair загорелся двигатель.

Возгорание в правом агрегате заметили пассажиры, после чего сообщили экипажу. Командир решил прервать взлет самолета, который направлялся в Махачкалу. Возраст Boeing 737 - 22 года. До этого его эксплуатировали Virgin Express, Air Transat и Czech Airlines. По словам представителей российского перевозчика, ситуация была штатной, а выброс пламени из двигателя спровоцировал порыв ветра.

Также стало известно, что в момент инцидента несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Ими оказались известные врачи-стоматологи, которые направлялись в командировку. В настоящее время их допрашивают полицейские, сообщает "Рен Тв"