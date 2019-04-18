18 Апреля 2019
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Общество Центральный ФО

Во время рейса Москва - Махачкала загорелся двигатель самолета Utair

В московском аэропорту Внуково произошел инцидент, в ходе которого у самолета авиакомпании Utair загорелся двигатель.

Возгорание в правом агрегате заметили пассажиры, после чего сообщили экипажу. Командир решил прервать взлет самолета, который направлялся в Махачкалу. Возраст Boeing 737 - 22 года. До этого его эксплуатировали Virgin Express, Air Transat и Czech Airlines. По словам представителей российского перевозчика, ситуация была штатной, а выброс пламени из двигателя спровоцировал порыв ветра.

Также стало известно, что в момент инцидента несколько пассажиров открыли аварийный выход и вышли на правое крыло. Ими оказались известные врачи-стоматологи, которые направлялись в командировку. В настоящее время их допрашивают полицейские, сообщает "Рен Тв"

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Во время рейса Москва - Махачкала загорелся двигатель самолета Utair

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Теги: Москва, Махачкала, Utair



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