В Португалии около 30 туристов погибли в ДТП с автобусом

На португальском острове Мадейра произошла смертельная автоавария.

В ДТП с туристическим автобусом погибли 28 человек.

По предварительным данным, среди погибших - 11 мужчин и 17 женщин, все они - туристы из Германии. Травмы получили гид и водитель транспортного средства. Об их состоянии ничего не сообщается.

Как предполагается, водитель автобуса потерял управление, автобус съехал с дороги и упал на крышу дома. В транспортном средстве могли находиться до 55 человек.

В настоящее время выясняется, были ли среди пассажиров автобуса россияне. На месте происшествия работают сотрудник российского посольства, сообщает РИА "Новости".