В Пермском крае стартовал новый этап модернизации школ

Губернатор Пермского края Максим Решетников, выступая перед депутатами краевого заксобрания с ежегодным отчетом объявил о новом этапе модернизации школ, заявил о внедрении программы электронной школы, передает корреспондент Накануне.RU.

"Это не только электронные дневники. Это новые программы, новые образовательные возможности для учителей и детей с точки зрения контента", - сообщил губернатор.

Он добавил, что сейчас в 25 школах края идет апробация московских наработок. Это потребует переобучения учителей, дооснащения обновления материально-технической базы.

Также Максим Решетников заявил, что необходимо предусмотреть дополнительные средства на текущие ремонты в учреждениях среднего профессионального образования, поскольку их материально-техническая база отстает от школьной.