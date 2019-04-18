На расселение аварийных домов Пермский край получил 19 миллиардов рублей

Пермский край сможет расселить гораздо больше аварийных домов, чем было запланировано, об этом сообщил губернатор Прикамья Максим Решетников, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами заксобрания, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нацпроекты - возможность решить годами накопленные проблемы в сфере жилищной политики и жкх. На расселение аварийного жилья в Пермском крае предусмотрено почти 19 млрд руб. до 2024 г. Мы третий по величине финансирования программы среди всех регионов страны. Этого должно хватить, чтобы ликвидировать весь аварийный жилой фонд до 1 января 2017 г. - более полумиллиона квадратных метров. С учетом того, что мы заранее приняли решение и предусмотрели деньги на эту программу, мы сделаем существенно больше этого, и, я думаю, что мы существенно зайдем и в аварийный фонд 2018 г. Треть аварийных домов будет расселена уже в ближайшие три года", - сообщил Максим Решетников.

На этой неделе краевой минстрой доведет до муниципалитетов необходимые объемы финансирования. Перед муниципалитетами, в свою очередь, стоит задача до 1 июня подготовить заявки с конкретным перечнем домов, которые необходимо расселить в ближайшие три года.

Говоря о капитальном ремонте, губернатор отметил, что темпы работ выросли: в прошлом году было отремонтировано более 400 домов. Сейчас в регионе ведется переход к комплексному ремонту.

"Верным было решение запустить работу по комплексному обследованию домов. Промониторили 2 тыс. домов. Всего надо обследовать 9 тыс. Треть домов с высокой степенью износа. 5% - с явными признаками аварийности. Их надо исключать из программ капитального ремонта и включать в программу расселения аварийного жилья. 25% домов - в предаварийном состоянии. Еще по 70% домов выявлены конкретные предложения по капитальному ремонту", - подчеркнул Максим Решетников.